Подавайте оладки гарячими зі сметаною. Також вони смакуватимуть з медом, згущеним молоком або улюбленим варенням.

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Оладки на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте яйце з цукром та сіллю. Трошки підігрійте кефір.
  2. Теплий кефір поступово влийте в яєчну суміш, постійно помішуючи. Просійте борошно в окрему миску.
  3. У рідку суміш невеликими порціями введіть борошно, вимішуючи вінчиком в одному напрямку.
  4. Замісіть густе, однорідне тісто. Далі поверх просійте соду. Ретельно, але швидко вмішайте її в тісто. Дайте тісту постояти 10 – 15 хвилин, щоб почали з'являтися пухирці.
  5. На добре прогріту пательню влийте олію і прогрійте її. Столовою ложкою викладайте тісто на сковорідку. Обсмажуйте оладки з обох боків до рум'яності.