Подавайте оладьи горячими со сметаной. Также они будут вкусны с медом, сгущенным молоком или любимым вареньем.
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Оладьи на кефире
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте яйцо с сахаром и солью. Немного подогрейте кефир.
- Теплый кефир постепенно влейте в яичную смесь, постоянно помешивая. Просейте муку в отдельную миску.
- В жидкую смесь небольшими порциями введите муку, вымешивая венчиком в одном направлении.
- Замесите густое, однородное тесто. Далее поверх просейте соду. Тщательно, но быстро вмешайте ее в тесто. Дать тесту постоять 10 – 15 минут, чтобы начали появляться пузырьки.
- На хорошо прогретую сковороду влейте масло и прогрейте его. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковородку. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до румяности.