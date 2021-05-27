Картофельные оладьи – популярное блюдо в украинской кухне, чешской, белорусской, польской кухне. Блюдо готовится из тертого картофеля. Поэтому их еще называют драники, деруны – от способа приготовления. В других регионах страны распространенное название – тертые (картофельные) деруны, оладьи, терчаники, тертюхы, кизликы, рисилованикы.
В тесто, кроме картофеля, можно добавлять любые овощи, кабачки, грибы, зеленый лук, чеснок. Подают блюдо со сметаной, а также соусом, йогуртом, любимым сыром, а также "Филадельфия", который можно приготовить самостоятельно дома.
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Рецепт оладий
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 268
Картофель очищенный / Unsplash
- Помойте кабачок, картофель, морковь очистите от кожуры.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная петрушка / Unsplash
- На мелкой терке натрите картофель, кабачок, морковь, выложите в миску, перемешайте, добавьте яйцо, петрушку, соль, специи. Далее – добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции.
На сковороде обжарьте оладьи / Фото Unsplash
- На сковороде с оливковым маслом, выложите ложкой тесто, обжарьте с двух сторон до золотой корочки.
Готовые картофельные оладьи с кабачком / Фото Unsplash
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!