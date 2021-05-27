Картопляні оладки – популярна страва в українській кухні, чеській, білоруській, польській кухні. Страву готують з тертої картоплі. Тому їх ще називають драники, деруни – від способу приготування. У інших регіонах країни поширена назва – терті (картопляні) пляцки, картопляники, терчаники, тертюхи, кизлики, рисилованики.

У тісто, окрім картоплі, можна додавати будь-які овочі, кабачки, гриби, зелену цибулю, часник. Подають страву зі сметаною, а також соусом, йогуртом, улюбленим сиром, а також "Філадельфія", який можна приготувати власноруч вдома.

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Рецепт оладок

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2-3

2-3 Калорійність на 100 грамів: 268

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 яйце;

– 4 картоплі;

– 100 грамів цілозернового або рисового борошна;

– оливкова олія;

– петрушка;

– сіль;

– спеції.

Картопля почищена/Unsplash

Помийте кабачок, картоплю, моркву почистіть від шкірки. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/Unsplash

На дрібній тертці натріть картоплю, кабачок, моркву, викладіть у миску, перемішайте, додайте яйце, петрушку, сіль, спеції. Далі – додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

На пательні обсмажте оладки/ Фото Unsplash

На пательню з оливковою олією, викладіть ложкою тісто, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки.

Готові картопляні оладки з кабачком/ Фото Unsplash