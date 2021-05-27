Сочные оладьи с кабачком и картошкой: рецепт как приготовить дома

27 мая 2021 , 14:15
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Кабачковые оладьи с картофелем, морковью и петрушкой – вкусное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Нежные блинчики у вас на столе за 30 минут, которые понравятся всей вашей семье.

Картофельные оладьи – популярное блюдо в украинской кухне, чешской, белорусской, польской кухне. Блюдо готовится из тертого картофеля. Поэтому их еще называют драники, деруны – от способа приготовления. В других регионах страны распространенное название – тертые (картофельные) деруны, оладьи, терчаники, тертюхы, кизликы, рисилованикы.

В тесто, кроме картофеля, можно добавлять любые овощи, кабачки, грибы, зеленый лук, чеснок. Подают блюдо со сметаной, а также соусом, йогуртом, любимым сыром, а также "Филадельфия", который можно приготовить самостоятельно дома.

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Рецепт оладий

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 268
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 1 яйцо;
– 4 картофеля;
– 100 граммов цельнозерновой или рисовой муки;
– оливковое масло;
– петрушка;
– соль,
– специи.

Картофель очищенный / Unsplash

  1. Помойте кабачок, картофель, морковь очистите от кожуры.
  2. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Unsplash

  1. На мелкой терке натрите картофель, кабачок, морковь, выложите в миску, перемешайте, добавьте яйцо, петрушку, соль, специи. Далее – добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции.

На сковороде обжарьте оладьи / Фото Unsplash

  1. На сковороде с оливковым маслом, выложите ложкой тесто, обжарьте с двух сторон до золотой корочки.

Готовые картофельные оладьи с кабачком / Фото Unsplash

  1. Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева