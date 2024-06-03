Домашние будут просить добавки: рецепт фантастических оладий с клубникой от Ярославского

3 июня 2024, 18:59
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Наступил сезон клубники, поэтому успейте приготовить с ней вкусные и ароматные блюда. В частности, советуем воздушные оладьи с фантастическим соусом.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим пошаговым рецептом. Обязательно воплотите его в жизнь.

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Оладьи с клубникой

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 170 граммов кефира;
– 80 граммов клубники;
– 1 маленькое яйцо;
– 140 граммов муки;
– 45 граммов сахара;
– 5 – 6 граммов разрыхлителя.
Соус:
– 250 граммов клубники;
– 25 граммов сахара;
– капля лимонного сока.

Смотрите, как готовить оладьи с клубникой: видео

Приготовление:

  1. Смешайте кефир и клубнику. Взбейте блендером до однородной консистенции.
  2. Добавьте яйцо и сахар, после чего перемешайте венчиком.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель и снова перемешайте. Нагрейте сковороду, добавьте немного масла без запаха.
  4. На сковороду ложкой выложите тесто, формируя оладьи. Обжарьте до золотистости с обеих сторон.
  5. Клубнику помойте, почистьте и нарежьте. Для соуса 150 граммов клубники прогрейте с лимонным соком и сахаром до кипения.
  6. Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом, положите ложку взбитых сливок с сахаром или жирной сметаны и украсьте клубникой.

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Автор: Ольга Котів