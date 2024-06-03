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Буде смачно Шедевр французької кухні: простий рецепт заварного пирога з полуницею
Оладки з полуницею
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як готувати оладки з полуницею: відео
Приготування:
- Змішайте кефір та полуницю. Збийте блендером до однорідної консистенції.
- Додайте яйце та цукор, після чого перемішайте вінчиком.
- Додайте борошно, розпушувач і знову перемішайте. Нагрійте пательню, додайте трохи олії без запаху.
- На пательню ложкою викладіть тісто, формуючи оладки. Обсмажте до золотистості з обох сторін.
- Полуницю помийте, почистьте та наріжте. Для соусу 150 грамів полуниці прогрійте з лимонним соком та цукром до кипіння.
- Готові оладки полийте гарячим полуничним соусом, покладіть ложку збитих вершків з цукром чи жирної сметани та прикрасьте полуницями.