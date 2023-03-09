Нежные оладьи, которые можно полить любимым вареньем, джемом или другим приложением, гарантируют хорошее настроение в начале дня. Несколько простых ингредиентов, легкая жарка – и вы готовы покорять новые вершины.
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Рецепт шотландских оладий
Время: 30 минут
Порций: 24 оладки
Приготовление:
- В миске смешиваем муку, разрыхлитель, сахар и апельсиновую цедру.
- Делаем в центре смеси углубление, добавляем туда яйцо и половину молока. Взбиваем до образования однородного теста.
- Добавляем столько молока, чтобы тесто приобрело консистенцию густых сливок (возможно, потребуется не все молоко).
- Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом и жарим оладьи до золотистого цвета, нужно от 30 секунд до 1 минуты с каждой стороны.
- Подаем на стол с любимыми приложениями.
Приятного аппетита!