Нежные оладьи, которые можно полить любимым вареньем, джемом или другим приложением, гарантируют хорошее настроение в начале дня. Несколько простых ингредиентов, легкая жарка – и вы готовы покорять новые вершины.

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Рецепт шотландских оладий

Время: 30 минут

Порций: 24 оладки

Приготовление:

  • В миске смешиваем муку, разрыхлитель, сахар и апельсиновую цедру.
  • Делаем в центре смеси углубление, добавляем туда яйцо и половину молока. Взбиваем до образования однородного теста.
  • Добавляем столько молока, чтобы тесто приобрело консистенцию густых сливок (возможно, потребуется не все молоко).
  • Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом и жарим оладьи до золотистого цвета, нужно от 30 секунд до 1 минуты с каждой стороны.
  • Подаем на стол с любимыми приложениями.

Приятного аппетита!