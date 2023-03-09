Ніжні оладки, які можна полити улюбленим варенням, джемом чи іншим додатком гарантують гарний настрій на початку дня. Кілька простих інгредієнтів, легке смаження – і ви готові підкорювати нові вершини.

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Рецепт шотландських оладок

Час: 30 хвилин

Порцій: 24 оладки

Приготування:

  • У мисці змішуємо борошно, розпушувач, цукор і апельсинову цедру.
  • Робимо у центрі суміші поглиблення, додаємо туди яйце та половину молока. Збиваємо до утворення однорідного тіста.
  • Додаємо стільки молока, щоб тісто набуло консистенції густих вершків (можливо, потрібно буде не все молоко).
  • Розігріваємо сковорідку, змащуємо олією та смажимо оладки до золотистого кольору, потрібно від 30 секунд до 1 хвилини з кожного боку.
  • Подаємо на стіл з улюбленими додатками.

Смачного!