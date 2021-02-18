Судді культового кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" випустять спільну книгу з рецептами.

Новина про спільну "дитину" двох популярних шеф-кухарів та суддів кулінарного проєкту "Мастер Шеф" сколихнула соцмережу інстаграм, адже парочці Ярославський-Мартиновська шанувальники вже давно приписують роман.

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Здається Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська вирішили підігріти чутки про свої стосунки гарячим слівцем, а точніше публікацією у соцмережі інстаграм.

У нас з Вовою буде спільна "дитина"! І "пологи" будуть партнерськими, – саме з цих слів розпочалася публікація Ольги Мартиновської.

Гарячу новину з підтекстом супроводжувала відповідна фотографія кухарів та невеличке яблуко з надписом "Я тебе люблю".

Здавалося б шанувальники та підписники Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської вже побігли відкривати пляшечку шампанського, але прочитавши публікацію до кінця стало зрозуміло, що суддівський тандем вирішив таким чином пожартувати.

Насправді в такий спосіб Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський вирішили розповісти, що працюють над створенням спільного дітища – кулінарної книги з рецептами. Адже читачі та шанувальники кулінарів постійно випрошують в них нові рецепти, щоб догодити їм шеф-кухарі випустять книгу.

Ми готуємося до випуску книги, у якій з радістю поділимося з вами рецептами від мене та Володимира Ярославського, щоб ви мали змогу готувати за рецептурою, перевіреною одразу двома шефами, – зазначила Ольга Мартиновська.

Отож, нам залишається очікувати на збірку рецептів від суддів "Мастер Шеф" та пильно стежити за анонсами, щодо презентації книги.