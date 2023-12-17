Вот уже много лет этот салат создает праздничное настроение вместе с новогодней елкой, щедривками, пузырьками игристого и подарками. Воспользуйтесь этим простым традиционным рецептом Оливье на основе колбасы – он удастся отличным.

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Классический рецепт Оливье

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите морковь и картофель до готовности. Достаньте овощи из воды, чтобы они охладились.
  2. Нарежьте мелкими кубиками очищенные вареные яйца, картофель, колбасу и морковь.
  3. Огурцы нарежьте и немного отожмите, чтобы в салате не было жидкости.
  4. Слейте воду из горошка и добавьте его к остальным ингредиентам. Нарежьте зелень и вместе с огурцом отправьте в миску.
  5. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.