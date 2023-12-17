Вот уже много лет этот салат создает праздничное настроение вместе с новогодней елкой, щедривками, пузырьками игристого и подарками. Воспользуйтесь этим простым традиционным рецептом Оливье на основе колбасы – он удастся отличным.

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Классический рецепт Оливье

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вареных картофелины;

– 1 морковка;

– 4 яйца;

– 400 граммов докторской колбасы;

– 4 маринованные огурца;

– 200 граммов консервированного горошка;

– 200 – 300 граммов майонеза;

– укроп, петрушка, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите морковь и картофель до готовности. Достаньте овощи из воды, чтобы они охладились. Нарежьте мелкими кубиками очищенные вареные яйца, картофель, колбасу и морковь. Огурцы нарежьте и немного отожмите, чтобы в салате не было жидкости. Слейте воду из горошка и добавьте его к остальным ингредиентам. Нарежьте зелень и вместе с огурцом отправьте в миску. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

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