Вот уже много лет этот салат создает праздничное настроение вместе с новогодней елкой, щедривками, пузырьками игристого и подарками. Воспользуйтесь этим простым традиционным рецептом Оливье на основе колбасы – он удастся отличным.
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Классический рецепт Оливье
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите морковь и картофель до готовности. Достаньте овощи из воды, чтобы они охладились.
- Нарежьте мелкими кубиками очищенные вареные яйца, картофель, колбасу и морковь.
- Огурцы нарежьте и немного отожмите, чтобы в салате не было жидкости.
- Слейте воду из горошка и добавьте его к остальным ингредиентам. Нарежьте зелень и вместе с огурцом отправьте в миску.
- Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите по вкусу.