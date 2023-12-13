Суши-торт смотрится удивительно эффектно, однако его совсем несложно приготовить. Это занятие может увлечь всю семью – и взрослых, и детей.
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Как сделать суши-торт – пошаговый рецепт
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Суши-торт можно подавать порционно / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Рис тщательно промойте, залейте водой, посолите и варите после закипания 15 минут. Затем добавьте рисовый уксус и разделите рис на 4 части.
- Сварите яйца вкрутую и натрите их на среднюю терку. Крабовые палочки и рыбу мелко нашинкуйте.
- Авокадо помойте, почистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками. Укроп помойте, обсушите и измельчите.
- На плоскую тарелку положите лист нори, на него равномерно разложите 1 часть риса, крабовые палочки и смажьте все майонезом.
- Вторым слоем будет снова лист нори, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертых яйца и майонез.
- Третьим слоем тоже сделайте нори, рис, половину рыбы и майонез. Четвертый – нори, рис, вторая часть авокадо, 2 натертых яйца, майонез.
- Сверху положите последний лист нори, смажьте его майонезом, разложите остальную рыбу и посыпьте готовый суши-торт кунжутом и нарезанным укропом.