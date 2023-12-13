Суши-торт смотрится удивительно эффектно, однако его совсем несложно приготовить. Это занятие может увлечь всю семью – и взрослых, и детей.

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Как сделать суши-торт – пошаговый рецепт

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 листов норы;

– 250 граммов риса для суши;

– 500 миллилитров воды;

– 300 граммов филе красной рыбы;

– 5 крабовых палочек;

– 4 яйца;

– 100 граммов майонеза 72%;

– 3 авокадо;

– 20 граммов белого кунжута;

– веточка укропа;

– 50 миллилитров рисового уксуса;

– соль по вкусу.



Суши-торт можно подавать порционно / Фото Depositphotos

Приготовление:

Рис тщательно промойте, залейте водой, посолите и варите после закипания 15 минут. Затем добавьте рисовый уксус и разделите рис на 4 части. Сварите яйца вкрутую и натрите их на среднюю терку. Крабовые палочки и рыбу мелко нашинкуйте. Авокадо помойте, почистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинками. Укроп помойте, обсушите и измельчите. На плоскую тарелку положите лист нори, на него равномерно разложите 1 часть риса, крабовые палочки и смажьте все майонезом. Вторым слоем будет снова лист нори, рис, половина пластинок авокадо, 2 натертых яйца и майонез. Третьим слоем тоже сделайте нори, рис, половину рыбы и майонез. Четвертый – нори, рис, вторая часть авокадо, 2 натертых яйца, майонез. Сверху положите последний лист нори, смажьте его майонезом, разложите остальную рыбу и посыпьте готовый суши-торт кунжутом и нарезанным укропом.

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