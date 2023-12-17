Ось вже багато років цей салат створює святковий настрій разом з новорічною ялинкою, щедрівками, бульбашками ігристого та подарунками. Скористайтеся цим простим традиційним рецептом Олів'є на основі ковбаси – він вдасться чудовим.

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Класичний рецепт Олів'є

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відваріть моркву і картоплю до готовності. Дістаньте овочі з води, щоб вони охолодилися.
  2. Наріжте дрібними кубиками очищені варені яйця, картоплю, ковбасу та моркву.
  3. Огірки наріжте і трохи відтисніть, щоб в салаті не було рідини.
  4. Злийте воду з горошку і додайте його до решти інгредієнтів. Наріжте зелень і разом з огірком відправте до миски.
  5. Заправте салат майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.