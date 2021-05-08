Ніжний та запашний омлет з молоком сподобається дітям і дорослим. До страви ви можете подати овочі або салат.

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Рецепт омлету

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки молока 2,5-3,2%;

– 30 грамів твердого сиру;

– вершкове масло 82%;

– сіль.