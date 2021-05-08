Ніжний та запашний омлет з молоком сподобається дітям і дорослим. До страви ви можете подати овочі або салат.
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Рецепт омлету
- Для приготування омлету у мисці збийте яйця до пишної піни, додайте молоко, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- На розігрітій пательні з вершковим маслом обсмажте омлет, зверху викладіть сир, готуйте до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку. Смачного!