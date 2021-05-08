Ніжний та запашний омлет з молоком сподобається дітям і дорослим. До страви ви можете подати овочі або салат.

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Рецепт омлету

  1. Для приготування омлету у мисці збийте яйця до пишної піни, додайте молоко, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  3. На розігрітій пательні з вершковим маслом обсмажте омлет, зверху викладіть сир, готуйте до золотої скоринки.
  4. Викладіть на тарілку. Смачного!