Как приготовить омлет в духовке: рецепт от Татьяны Литвиновой
Нежный омлет – отличная идея на завтрак. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом омлета в духовке, который вы легко и быстро приготовите дома.
Источник:Инстаграм Татьяны Литвиновой
Татьяна Литвинова предлагает приготовить легкий, пышный омлет с соленой и сладкой начинкой – со шпинатом, клубникой, бананом и крем-сыром.
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Рецепт омлета
- Для приготовления омлета помойте шпинат, отделите белки от желтков. В чаше блендера взбейте шпинат с желтками.
- Отдельно в миске взбейте миксером белки с щепоткой соли, добавьте сахарную пудру.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске со шпинатом добавьте муку, взбитые белки, тщательно перемешайте.
- Противень выстелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите тесто, распределите.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 10 минут.
- Достаньте из духовки, разрежьте на две части.
- На одну часть выложите крем-сыр, сверху ломтики рыбы, листья руколы, сформируйте ролл, срежьте края, ролл разрежьте на две части. Выложите на тарелку.
- Для приготовления сладкой начинки в миске соедините крем-сыр с сахарной пудрой.
- Очистите банан, помойте клубнику, нарежьте ломтиками. Помойте мяту, измельчите ножом.
- На вторую часть омлета выложите крем-сыр, ломтики клубники, банан, мяту, сформируйте ролл, разрежьте на две части.
- Выложите на тарелку. Приятного тебе аппетита!
Рецепт омлета в духовке от Татьяны Литвиновой в видео:
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