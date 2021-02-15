Нежный омлет – отличная идея на завтрак. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом омлета в духовке, который вы легко и быстро приготовите дома.

Татьяна Литвинова предлагает приготовить легкий, пышный омлет с соленой и сладкой начинкой – со шпинатом, клубникой, бананом и крем-сыром.

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Рецепт омлета

Ингредиенты:

– 200 граммов шпината свежего (или замороженного);

– 55 граммов муки;

– 2 яйца;

– соль;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Ингредиенты для сладкой начинки:

– 75 граммов крем-сыра;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– ½ банана;

– 3 клубники;

– мята.

Ингредиенты для соленой начинки:

– 75 граммов крем-сыра;

– 100 граммов красной рыбы;

– рукола.

Для приготовления омлета помойте шпинат, отделите белки от желтков. В чаше блендера взбейте шпинат с желтками. Отдельно в миске взбейте миксером белки с щепоткой соли, добавьте сахарную пудру. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске со шпинатом добавьте муку, взбитые белки, тщательно перемешайте. Противень выстелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите тесто, распределите. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 10 минут. Достаньте из духовки, разрежьте на две части. На одну часть выложите крем-сыр, сверху ломтики рыбы, листья руколы, сформируйте ролл, срежьте края, ролл разрежьте на две части. Выложите на тарелку. Для приготовления сладкой начинки в миске соедините крем-сыр с сахарной пудрой. Очистите банан, помойте клубнику, нарежьте ломтиками. Помойте мяту, измельчите ножом. На вторую часть омлета выложите крем-сыр, ломтики клубники, банан, мяту, сформируйте ролл, разрежьте на две части. Выложите на тарелку. Приятного тебе аппетита!

Рецепт омлета в духовке от Татьяны Литвиновой в видео: