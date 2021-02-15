Як приготувати омлет у духовці: рецепт від Тетяни Литвинової
Ніжний омлет – чудова ідея для сніданку. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом омлету у духовці, який ви легко і швидко приготуєте вдома.
Джерело:Інстаграм Тетяни Литвинової
Тетяна Литвинова пропонує приготувати легкий, пишний омлет з солоною і солодкою начинкою – зі шпинатом, полуницею, бананом та крем-сиром.
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Рецепт омлету
- Для приготування омлету помийте шпинат, відділіть білки від жовтків. У чаші блендера збийте шпинат з жовтками.
- Окремо у мисці збийте міксером білки з дрібкою солі, додайте цукрову пудру.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці зі шпинатом додайте борошно, збиті білки, ретельно перемішайте.
- Деко вистеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто, розподіліть.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 хвилин.
- Дістаньте з духовки, розріжте на дві частини.
- На одну частину викладіть крем-сир, зверху скибочки риби, листя руколи, сформуйте рол, зріжте краї, рол розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку.
- Для приготування солодкої начинки у мисці з'єднайте крем-сир з цукровою пудрою.
- Почистіть банан, помийте полуницю, наріжте скибочками. Помийте м'яту, подрібніть ножем.
- На другу частину омлету викладіть крем-сир, скибочки полуниці, банан, м'яту, сформуйте рол, розріжте на дві частини.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт омлету у духовці від Тетяни Литвинової у відео:
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