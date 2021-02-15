Ніжний омлет – чудова ідея для сніданку. Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом омлету у духовці, який ви легко і швидко приготуєте вдома.

Тетяна Литвинова пропонує приготувати легкий, пишний омлет з солоною і солодкою начинкою – зі шпинатом, полуницею, бананом та крем-сиром.

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Рецепт омлету

Інгредієнти:

– 200 грамів шпинату свіжого (або замороженого);

– 55 грамів борошна;

– 2 яйця;

– сіль;

– 2 столові ложки рослинної олії.

Інгредієнти для солодкої начинки:

– 75 грамів крем-сиру;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– ½ банана;

– 3 полуниці;

– м'ята.

Інгредієнти для солоної начинки:

– 75 грамів крем-сиру;

– 100 грамів червоної риби;

– рукола.

Для приготування омлету помийте шпинат, відділіть білки від жовтків. У чаші блендера збийте шпинат з жовтками. Окремо у мисці збийте міксером білки з дрібкою солі, додайте цукрову пудру. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці зі шпинатом додайте борошно, збиті білки, ретельно перемішайте. Деко вистеліть пергаментом, змастіть олією. Викладіть тісто, розподіліть. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 10 хвилин. Дістаньте з духовки, розріжте на дві частини. На одну частину викладіть крем-сир, зверху скибочки риби, листя руколи, сформуйте рол, зріжте краї, рол розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку. Для приготування солодкої начинки у мисці з'єднайте крем-сир з цукровою пудрою. Почистіть банан, помийте полуницю, наріжте скибочками. Помийте м'яту, подрібніть ножем. На другу частину омлету викладіть крем-сир, скибочки полуниці, банан, м'яту, сформуйте рол, розріжте на дві частини. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт омлету у духовці від Тетяни Литвинової у відео: