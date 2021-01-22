Приготуйте смачну випічку за рецептом переможниці кулінарного шоу "Мастер Шеф" 10 сезону Яни Балог та здивуйте своїх рідних справжнім ресторанним десертом.

Переможниця 10 сезону "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась своїм рецептом приготування смачного десерту – тарта з горіхами та солоною карамеллю на своїй сторінці в інстаграм.

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Тарт з горіхами та солоною карамеллю – вишуканий порційний десерт, який ви можете приготувати як до святкового столу, так і для буденного столу.

Як приготувати тарт вдома

Інгредієнти для тіста:

– 110 г борошна;

– 50 г цукрової пудри;

– 50 г вершкового масла (холодне);

– 1 яєчний жовток;

– 1 ст. л води.

Для приготування тарта Яна Балог радить взяти цукрову пудру, а не цукор. А от склад тіста можна змінити за бажанням, а саме до пшеничного борошна (60 г) можна додати мигдалевого (50 г). З'єднайте всі інгредієнти у мисці, ретельно замісіть тісто та відправте в холодильник охолодитися.

Як зварити карамель для десерту

Інгредієнти:

– 150 г цукру;

– 150 г вершків 20%;

– цедра цитрусових;

– 30 г вершкового масла;

– дрібка солі.

Топимо цукор без помішування у каструлі з товстим дном, паралельно в іншій каструлі гріємо вершки. Не доведіть їх до кипіння. Додайте до вершків цедру, проваріть та процідіть через сито. Коли цукор розтопився та став янтарного кольору влийте в нього вершки – швидко перемішуйте вінчиком та не бійтеся бурхливої карамелі, але й не обпечіться. Коли карамель стала однорідною додайте вершкове масло,сіль та горіхи на ваш смак: фундук, волоський горіх, кеш'ю. Густиму карамелі контролюйте вершками, врахуйте, що в холодильнику вона стане густішою.

Складаємо горіховий тарт

Розкачайте тісто, сформуйте тарт за допомогою формувального кільця або спеціальних форм. Випікайте тарт у розігрітій духовці 15 хвилин при 180 градусах. Начиніть тарт карамеллю з горіхами та відправте охолоджуватися. Смачного!

Відео приготування горіхового тарта від Яни Балог