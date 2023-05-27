Вкус, возвращающий на бабушкину кухню: испеките орешки со сгущенкой для своих родных
27 мая 2023, 12:04Читати новину українською
Источник:Инстаграм smakoluk
Хрустящее песочное печенье и вареная сгущенка – это не просто невероятная выпечка, но и нежный вкус детства. Воспользуйтесь случаем и вернитесь в эти прекрасные мгновения.
Орешки с начинкой прекрасно подходят для любого случая. Готовьте сразу две порции, ведь от этого сладкого и нежного печенья не останется даже крошки.
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Рецепт орешков со сгущенкой
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Для того чтобы орешки получились хрустящими и одновременно рассыпчатыми, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Для начала взбейте масло с пудрой, солью и ванилью до однородности. Лучше всего это делать на небольшой скорости миксера.
- Добавьте по одному яйцу и соду и все тщательно перемешайте.
- Муку и крахмал просейте в массу и замесите быстро.
- Разделите его на несколько шариков весом около 7 – 8 грамм.
- Выпекайте в специальной форме на маленьком огне.
- Каждую готовую крышечку смажьте сгущенкой и соединяйте вместе.
- Внутрь можно положить орешек.
- Время выпечки и количество теста зависит от вашей орешницы.
Сгущенку можно приготовить дома самостоятельно. Воспользуйтесь простым рецептом всего из трех ингредиентов.