Горішки з начинкою прекрасно смакують до будь-якої нагоди. Готуйте одразу дві порції, адже від цього солодкого та ніжного печива не залишаться навіть крихти.

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Рецепт горішків зі згущеним молоком

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Солодка насолода / Фото Інстаграм vika tolokova2

Приготування:

  • Для того, щоб горішки вийшли хрусткими та водночас розсипчастими, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Для початку збийте масло з пудрою, сіллю і ваніллю до однорідності. Найкраще це робити на маленькій швидкості міксера.
  • Додайте по одному яйця та соду гашену оцтом і все ретельно перемішайте.
  • Борошно і крохмаль просійте у масу та швидко замісіть тісто.
  • Розділіть його на кілька кульок вагою близько 7 – 8 грамів.
  • Випікайте у спеціальній формі на маленькому вогні.
  • Кожну готову кришечку змастіть згущеним молоком і з‘єднуйте разом.
  • Всередину можна покласти горішок.
  • Час випікання і кількість тіста залежать від вашої горішниці.

Згущене молоко можна приготувати вдома самотужки. Скористайтеся простим рецептом всього з трьох інгредієнтів.