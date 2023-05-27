Орешки с начинкой прекрасно подходят для любого случая. Готовьте сразу две порции, ведь от этого сладкого и нежного печенья не останется даже крошки.

Не упустите Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу

Рецепт орешков со сгущенкой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Сладкое наслаждение / Фото Инстаграм vika tolokova2⠀

Ингредиенты :

– 2 яйца;

– 70 грамм сахарной пудры;

– 0,5 чайной ложки ванильного сахара;

– 200 грамм сливочного масла;

– 400 грамм муки;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– щепотка соли;

– 0.5 чайной ложки соды гашенной уксусом;

– 1 банка вареной сгущенки.

Приготовление:

Для того чтобы орешки получились хрустящими и одновременно рассыпчатыми, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Для начала взбейте масло с пудрой, солью и ванилью до однородности. Лучше всего это делать на небольшой скорости миксера.

Добавьте по одному яйцу и соду и все тщательно перемешайте.

Муку и крахмал просейте в массу и замесите быстро.

Разделите его на несколько шариков весом около 7 – 8 грамм.

Выпекайте в специальной форме на маленьком огне.

Каждую готовую крышечку смажьте сгущенкой и соединяйте вместе.

Внутрь можно положить орешек.

Время выпечки и количество теста зависит от вашей орешницы.

Сгущенку можно приготовить дома самостоятельно. Воспользуйтесь простым рецептом всего из трех ингредиентов.