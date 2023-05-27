Орешки с начинкой прекрасно подходят для любого случая. Готовьте сразу две порции, ведь от этого сладкого и нежного печенья не останется даже крошки.

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Рецепт орешков со сгущенкой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Сладкое наслаждение / Фото Инстаграм vika tolokova2⠀

Приготовление:

  • Для того чтобы орешки получились хрустящими и одновременно рассыпчатыми, все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Для начала взбейте масло с пудрой, солью и ванилью до однородности. Лучше всего это делать на небольшой скорости миксера.
  • Добавьте по одному яйцу и соду и все тщательно перемешайте.
  • Муку и крахмал просейте в массу и замесите быстро.
  • Разделите его на несколько шариков весом около 7 – 8 грамм.
  • Выпекайте в специальной форме на маленьком огне.
  • Каждую готовую крышечку смажьте сгущенкой и соединяйте вместе.
  • Внутрь можно положить орешек.
  • Время выпечки и количество теста зависит от вашей орешницы.

Сгущенку можно приготовить дома самостоятельно. Воспользуйтесь простым рецептом всего из трех ингредиентов.