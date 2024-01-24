Орешки со сгущенкой: готовим возвращающее в детство печенье
24 января 2024, 20:53Читати новину українською
Источник:Cookpad
Приготовьте вкусное печенье со сгущенкой. Орешки напомнят вам сладкий вкус детства.
Приготовить это печенье совсем не сложно. Однако нужно иметь орешницу.
Стоит попробовать Вафельные трубочки, как с детства: готовим со сгущенкой и крем-сыром
Орешки – пошаговый рецепт
- Время: 1,5 часа
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла 82,5% жирности;
– 2 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 3 стакана муки;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 1 чайная ложка соды, гашеной уксусом;
– щепотка соли.
Начинка:
– 1,5 банки вареной сгущенки.
Приготовление:
- Сливочное масло растопите и дайте немного остыть.
- Добавьте яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте венчиком.
- Добавьте соду, гашеную уксусом, и начните постепенно всыпать просеянную муку и замешивать тесто.
- Далее сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.
- Разогрейте форму для печенья и смажьте маслом. Из теста сделайте небольшие шарики и выложите в форму. Жарьте орешки до готовности.
- Каждую часть орешка начините вареной сгущенкой и соедините между собой две половинки.