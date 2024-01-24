Орешки со сгущенкой: готовим возвращающее в детство печенье

24 января 2024, 20:53
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Источник:

Cookpad

Приготовьте вкусное печенье со сгущенкой. Орешки напомнят вам сладкий вкус детства.

Приготовить это печенье совсем не сложно. Однако нужно иметь орешницу.

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Орешки – пошаговый рецепт

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла 82,5% жирности;
– 2 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 3 стакана муки;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 1 чайная ложка соды, гашеной уксусом;
– щепотка соли.

Начинка:
– 1,5 банки вареной сгущенки.

Приготовление:

  1. Сливочное масло растопите и дайте немного остыть.
  2. Добавьте яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте венчиком.
  3. Добавьте соду, гашеную уксусом, и начните постепенно всыпать просеянную муку и замешивать тесто.
  4. Далее сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.
  5. Разогрейте форму для печенья и смажьте маслом. Из теста сделайте небольшие шарики и выложите в форму. Жарьте орешки до готовности.
  6. Каждую часть орешка начините вареной сгущенкой и соедините между собой две половинки.

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Автор: Ольга Котів