Приготувати це печиво зовсім не складно. Проте треба мати горішницю.
Варто спробувати Вафельні трубочки, як з дитинства: готуємо зі згущеним молоком та крем-сиром
Горішки – покроковий рецепт
- Час: 1,5 години
- Порцій: 10
Приготування:
- Вершкове масло розтопіть та дайте трошки охолонути.
- Додайте яйця, цукор, сіль, ванільний цукор та збийте вінчиком.
- Додайте соду, гашену оцтом, й почніть поступово всипати просіяне борошно та замішувати тісто.
- Далі зробіть з нього кулю, загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник на 1 годину.
- Форму для печива розігрійте та змастіть олією. З тіста зробіть невеличкі кульки та викладіть у форму. Смажте горішки до готовності.
- Кожну частину горішка начиніть вареним згущеним молоком та з'єднайте між собою дві половинки.