Приготувати це печиво зовсім не складно. Проте треба мати горішницю.

Варто спробувати Вафельні трубочки, як з дитинства: готуємо зі згущеним молоком та крем-сиром

Горішки – покроковий рецепт

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Вершкове масло розтопіть та дайте трошки охолонути.
  2. Додайте яйця, цукор, сіль, ванільний цукор та збийте вінчиком.
  3. Додайте соду, гашену оцтом, й почніть поступово всипати просіяне борошно та замішувати тісто.
  4. Далі зробіть з нього кулю, загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник на 1 годину.
  5. Форму для печива розігрійте та змастіть олією. З тіста зробіть невеличкі кульки та викладіть у форму. Смажте горішки до готовності.
  6. Кожну частину горішка начиніть вареним згущеним молоком та з'єднайте між собою дві половинки.