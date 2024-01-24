Приготовить это печенье совсем не сложно. Однако нужно иметь орешницу.
Стоит попробовать Вафельные трубочки, как с детства: готовим со сгущенкой и крем-сыром
Орешки – пошаговый рецепт
- Время: 1,5 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- Сливочное масло растопите и дайте немного остыть.
- Добавьте яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте венчиком.
- Добавьте соду, гашеную уксусом, и начните постепенно всыпать просеянную муку и замешивать тесто.
- Далее сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час.
- Разогрейте форму для печенья и смажьте маслом. Из теста сделайте небольшие шарики и выложите в форму. Жарьте орешки до готовности.
- Каждую часть орешка начините вареной сгущенкой и соедините между собой две половинки.