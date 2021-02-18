Очень вкусное печенье в виде орешков, вкус, знакомый с детства. Побалуйте себя и своих близких!

Печенье в виде орешков очень просто и быстро готовиться. Обычно для начинки используют сгущенное молоко с измельченными орехами. Также можно сделать со сливочным кремом, вареньем, любой начинкой на ваш вкус. Читайте также Пирожное картошка с печеньем: простой рецепт вкусного десерта Рецепт печенья "Орешки" Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82%;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 2 яйца;

– 350 граммов муки;

– щепотка соли;

– ванильный сахар;

– 1/3 чайной ложки соды;

– 1/2 чайной ложки уксуса. Ингредиенты для начинки:

– 380 граммов вареного сгущенного молока;

– 100 граммов сливочного масла 82%. Печенье Орешки/ Фото freepik.com Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините яйца со сливочным маслом, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, соль, перемешайте до однородной консистенции. Соду погасите уксусом, добавьте в миску. Далее – добавьте муку, замесите тесто. Оставьте на 15-25 минут в холодильнике. Сформируйте из теста шарики. Если у вас есть специальная форма для печенья, смажьте сливочным маслом, поставить в разогретую форму выложите шарики из теста, прижмите в формы, выпекайте 2-3 минуты с двух сторон. Если нет специальной формы. Сформируйте шарики, выложите на противень. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться на 15 минут до появления золотого цвета. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, разрежьте их пополам и с помощью чайной ложки удалите их внутреннюю часть. Для приготовления начинки в миске смешайте вареное сгущенное молоко с мягким сливочным маслом, взбейте миксером до однородной консистенции. Наполните половинки сгущенным молоком и соедините их. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!