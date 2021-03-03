Оригинальный тарт с бергамотом по рецепту судьи МастерШеф Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская поделилась рецептом вкусного тарта с бергамотом, который своим непревзойденным вкусом за несколько секунд перенесет вас в Италию.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Очень вкусный и ароматный рецепт от Ольги Мартыновской – тарт с бергамотом влюбит вас с первого кусочка!
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Ольга Мартыновская призналась, что обожает лимонные тарты, а если к ним добавить еще и бергамота – получится невероятный десерт. Кстати, бергамот – это цитрус.
Я с ним познакомилась в Италии, где его растет очень много... в этот момент загрустила снова, как и вы за путешествиями, – прокомментировала судья кулинарного шоу "МастерШеф".
Обратите внимание, что рецепт рассчитан на приготовление сразу двух вкусных тартов диаметром 22-24 сантиметра.
Как приготовить песочное тесто для тарта
- В чаше кухонного комбайна смешайте два вида муки, соль и холодное сливочное масло нарезанное кусочками.
- Добавьте воду и яйца, замесите эластичное тесто.
- Разделите его на две части, каждую из них заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник отдохнуть на час.
- Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной 4-5 миллиметров и выложите его в круглую форму для тарта.
Как приготовить начинку для тарта
- В небольшой миске перетрите сахар с цедрой бергамота.
- Вбейте куриные яйца к сахару с цедрой, перемешайте.
- Влейте сок бергамота, сливочное масло и перемешайте до однородной массы.
- Вылейте жидкую начинку на основу из тарта и отправьте в духовку выпекаться при 170 градусах в течении 40 минут. Приятного аппетита!
По желанию тарт можно украсить меренгой, а можно и мороженым.
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