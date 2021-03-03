Ольга Мартыновская поделилась рецептом вкусного тарта с бергамотом, который своим непревзойденным вкусом за несколько секунд перенесет вас в Италию.

Очень вкусный и ароматный рецепт от Ольги Мартыновской – тарт с бергамотом влюбит вас с первого кусочка!

Читайте также Гратен Дофинуа: рецепт сытного блюда от Ольги Мартыновской

Ольга Мартыновская призналась, что обожает лимонные тарты, а если к ним добавить еще и бергамота – получится невероятный десерт. Кстати, бергамот – это цитрус.

Я с ним познакомилась в Италии, где его растет очень много... в этот момент загрустила снова, как и вы за путешествиями, – прокомментировала судья кулинарного шоу "МастерШеф".

Обратите внимание, что рецепт рассчитан на приготовление сразу двух вкусных тартов диаметром 22-24 сантиметра.

Как приготовить песочное тесто для тарта

Ингредиенты:

– 300 г муки;

– 100 г миндальной муки;

– 200 г холодного сливочного масла;

– 4 ст. л холодной воды

– 3 яйца;

– щепотка соли.

В чаше кухонного комбайна смешайте два вида муки, соль и холодное сливочное масло нарезанное кусочками. Добавьте воду и яйца, замесите эластичное тесто. Разделите его на две части, каждую из них заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник отдохнуть на час. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной 4-5 миллиметров и выложите его в круглую форму для тарта.

Как приготовить начинку для тарта

Ингредиенты на 1 тарт:

– цедра одного бергамота;

– сок 2 бергамотов;

– 4 яйца;

– 85 г растопленного сливочного масла;

– 120 г сахара;

В небольшой миске перетрите сахар с цедрой бергамота. Вбейте куриные яйца к сахару с цедрой, перемешайте. Влейте сок бергамота, сливочное масло и перемешайте до однородной массы. Вылейте жидкую начинку на основу из тарта и отправьте в духовку выпекаться при 170 градусах в течении 40 минут. Приятного аппетита!

По желанию тарт можно украсить меренгой, а можно и мороженым.