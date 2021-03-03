Ольга Мартиновська поділилась рецептом смачного тарту з бергамотом, який своїм неперевершеним смаком за кілька секунд перенесе вас в Італію.

Надзвичайно смачний та ароматний рецепт від Ольги Мартиновської – тарт з бергамотом закохає вас з першого шматочка!

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Ольга Мартиновська зізналась, що обожнює лимонні тарти, а якщо до них додати ще й бергамоту – вийде неймовірний десерт. До речі, бергамот – це цитрус.

Я з ним познайомилася в Італії, де його росте дуже багато️.... в цей момент засумувала знову, як і ви за подорожами, – прокоментувала суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Зверніть увагу, що рецепт розрахований на приготування одразу двох смачних тартів діаметром 22-24 сантиметри.

Як приготувати пісочне тісто для тарту

Інгредієнти:

– 300 г борошна;

– 100 г мигдалевого борошна;

– 200 г холодного вершкового масла;

– 4 ст. л холодної води;

– 3 яйця;

– дрібка солі.

У чаші кухонного комбайна змішайте два види борошна, сіль та холодне вершкове масло нарізане шматочками. Додайте воду та яйця, замісіть еластичне тісто. Розділіть його на дві частини та кожну з них загорніть в харчову плівку й відправте в холодильник відпочити на годину. Готове тісто розкачайте в пласт товщиною 4-5 міліметрів та викладіть його у круглу форму для тарта.

Як приготувати начинку для тарта

Інгредієнти на 1 тарт:

– цедра одного бергамоту;

– сік 2 бергамотів;

– 4 яйця;

– 85 г розтопленого вершкового масла;

– 120 г цукру;

У невеликій мисці перетріть цукор з цедрою бергамота. Вибийте курячі яйця до цукру з цедрою, перемішайте. Влийте сік бергамоту, вершкове масло та перемішайте до однорідної маси. Вилийте рідку начинку на основу з тарту та відправте в духовку випікатися при 170 градусах протягом 40 хвилин. Смачного!

За бажанням тарт можна вкрити меренгою, а можна й морозивом.