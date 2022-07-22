Обожаете бургеры? А как насчет сочного бургера от Эктора Хименеса-Браво с особым соусом на основе вяленых томатов и арахиса? Если вы сглотнули слюнку – переходите к приготовлению.

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Обратите внимание, что в состав соуса входит арахис. Он является популярным аллергеном. Если вы готовите такие бургеры на компанию, лучше убедиться, что все потребляют арахис.

Рецепт особого бургера от Эктора

Время: 30 минут

Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 булочка для бургера;

– 150 граммов куриного фарша;

– соль;

– черный молотый перец;

– 10 граммов руколы;

– 20 граммов помидора.

Для соуса:

– 100 граммов вяленых томатов;

– 30 граммов арахиса;

– 30 граммов сыра пармезан;

– масло из вяленых томатов;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно смешайте куриный фарш со специями и перемешайте его руками. Мясной фарш можно немного отбить, чтобы оно стало плотнее. Сформируйте котлету через кольцо.

Выложите котлету на слой пергамента для выпечки и запеките в духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.

Пока готовится котлета, разрежьте булочку пополам вдоль и обжарьте на сковороде с оливковым маслом или на сливочном масле.

Для соуса смешайте в чаше блендера вяленые томаты, арахис, пармезан и влейте немного масла из-под томатов. Перебейте все блендером до густой смеси.

Смажьте булочки приготовленным соусом, выложите котлету, листья рукколы и кольца помидоров. Накройте другим куском булки и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!