Обожнюєте бургери? А як щодо соковитого бургера від Ектора Хіменеса-Браво з особливим соусом на основі в'ялених томатів та арахісу? Якщо ви ковтнули слинку – переходьте до приготування.

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Зверніть увагу, щодо складу соусу входить арахіс. Він є популярним алергеном. Якщо ви готуєте такі бургери на компанію, краще пересвідчитися чи всі споживають арахіс.

Рецепт особливого бургера від Ектора

Час: 30 хвилин

Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 булочка для бургера;

– 150 грамів курячого фаршу;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 10 грамів руколи;

– 20 грамів помідора.

Для соусу:

– 100 грамів в'ялених томатів;

– 30 грамів арахісу;

– 30 грамів сиру пармезан;

– олія з в'ялених томатів;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно змішайте курячий фарш зі спеціями та вимішайте його руками. М'ясний фарш можна трішки відбити, аби воно стало щільнішим. Сформуйте котлету через кільце.

Викладіть котлету на шар пергаменту для випікання та запечіть в духовці при 200 градусів 15 – 20 хвилин.

Доки котлета готується, розріжте булочку навпіл повздовж та обсмажте на сковорідці з оливковою олією, або на вершковому маслі.

Для соусу змішайте у чаші для блендера в'ялені томати, арахіс, пармезан та влийте трішки олії з-під томатів. Перебийте все блендером до густої консистенції.

Змастіть булочки приготованим соусом, викладіть котлету, листя руколи та кільця помідорів. Накрийте іншим шматком булки та подавайте до столу.

Смачного!