Пикантная закуска на все случаи жизни: готовим острые огурцы с кетчупом Чили
10 июля 2024, 15:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Маринованные огурчики очень пригодились зимой. С кетчупом Чили они будут еще вкуснее.
Перец придаст огурцам пикантности. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Консервированные острые огурцы
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 10
– 1 килограмм огурцов;
– 150 граммов острого кетчупа;
– 2 лавровых листа;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 4 горошинки душистого перца;
– 1 столовая ложка уксуса 9%;
– 1 литр воды.
Приготовление:
- Замочите огурцы в холодной воде на 2 – 3 часа.
- Тем временем простерилизуйте банки, а металлические крышки проварите в кипятке 5 – 7 минут.
- В каждую банку положите очищенные половинки зубчика чеснока, перец горошком и лавровый лист.
- Огурцы промойте и тоже заложите в банки. Залейте их кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
- Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю. Поставьте на огонь, добавьте соль и сахар из расчета по 2 столовые ложки соли и сахара на 1 литр воды. Далее добавьте острый кетчуп и перемешайте.
- Влейте уксус и доведите маринад до кипения. Когда он закипит, залейте огурцы и сразу закатайте крышками. Переверните и укутайте до полного остывания.