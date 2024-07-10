Перець надасть огіркам пікантності. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
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Консервовані гострі огірки
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Замочіть огірки в холодній воді на 2 – 3 години.
- Тим часом простерилізуйте банки, а металеві кришки проваріть в окропі 5 – 7 хвилин.
- У кожну банку покладіть очищені половинки зубчика часнику, перець горошком і лавровий лист.
- Огірки промийте і теж закладіть у банки. Залийте їх окропом, прикрийте кришками та залиште на 10 хвилин.
- Через 10 хвилин злийте воду з банок у каструлю. Поставте на вогонь, додайте сіль і цукор з розрахунку по 2 столові ложки солі та цукру на 1 літр води. Далі додайте гострий кетчуп та перемішайте.
- Влийте оцет і доведіть маринад до кипіння. Коли він закипить, залийте огірки та одразу закатайте кришками. Переверніть і вкутайте до повного остигання.