Перець надасть огіркам пікантності. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Консервовані гострі огірки

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 150 грамів гострого кетчупу;

– 2 лаврові листки;

– 4 зубчики часнику;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 4 горошинки духмяного перцю;

– 1 столова ложка оцту 9%;

– 1 літр води.

Приготування:

Замочіть огірки в холодній воді на 2 – 3 години. Тим часом простерилізуйте банки, а металеві кришки проваріть в окропі 5 – 7 хвилин. У кожну банку покладіть очищені половинки зубчика часнику, перець горошком і лавровий лист. Огірки промийте і теж закладіть у банки. Залийте їх окропом, прикрийте кришками та залиште на 10 хвилин. Через 10 хвилин злийте воду з банок у каструлю. Поставте на вогонь, додайте сіль і цукор з розрахунку по 2 столові ложки солі та цукру на 1 літр води. Далі додайте гострий кетчуп та перемішайте. Влийте оцет і доведіть маринад до кипіння. Коли він закипить, залийте огірки та одразу закатайте кришками. Переверніть і вкутайте до повного остигання.

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