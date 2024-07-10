Перец придаст огурцам пикантности. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Консервированные острые огурцы

Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 150 граммов острого кетчупа;

– 2 лавровых листа;

– 4 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 4 горошинки душистого перца;

– 1 столовая ложка уксуса 9%;

– 1 литр воды.

Приготовление:

Замочите огурцы в холодной воде на 2 – 3 часа. Тем временем простерилизуйте банки, а металлические крышки проварите в кипятке 5 – 7 минут. В каждую банку положите очищенные половинки зубчика чеснока, перец горошком и лавровый лист. Огурцы промойте и тоже заложите в банки. Залейте их кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю. Поставьте на огонь, добавьте соль и сахар из расчета по 2 столовые ложки соли и сахара на 1 литр воды. Далее добавьте острый кетчуп и перемешайте. Влейте уксус и доведите маринад до кипения. Когда он закипит, залейте огурцы и сразу закатайте крышками. Переверните и укутайте до полного остывания.

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