Перец придаст огурцам пикантности. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Консервированные острые огурцы

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Замочите огурцы в холодной воде на 2 – 3 часа.
  2. Тем временем простерилизуйте банки, а металлические крышки проварите в кипятке 5 – 7 минут.
  3. В каждую банку положите очищенные половинки зубчика чеснока, перец горошком и лавровый лист.
  4. Огурцы промойте и тоже заложите в банки. Залейте их кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
  5. Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю. Поставьте на огонь, добавьте соль и сахар из расчета по 2 столовые ложки соли и сахара на 1 литр воды. Далее добавьте острый кетчуп и перемешайте.
  6. Влейте уксус и доведите маринад до кипения. Когда он закипит, залейте огурцы и сразу закатайте крышками. Переверните и укутайте до полного остывания.