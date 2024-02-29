Доповнити їх може хіба салат. Спробуйте приготувати цю смачну страву – ви здивуєтеся.

Варто спробувати Як приготувати смачну страву, якщо в холодильнику замало продуктів: простий рецепт з картоплі

Рецепт відбивних "Ведмежа лапа"

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, натріть та вичавіть зайву рідину.
  2. Додайте сметану, борошно, яйця, сіль, перець і перемішайте.
  3. Свинину наріжте на шматки та відбийте. Посоліть і поперчіть.
  4. Кожен шматок загорніть в картопляну масу.
  5. Смажте на добре розігрітій олії впродовж 3 – 4 хвилин з кожного боку під кришкою.
  6. Готові відбивні викладайте на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.