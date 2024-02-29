Отбивные "Медвежья лапа": порадуйте родных необычайным блюдом
29 февраля 2024, 23:39Читати новину українською
Источник:Shuba
"Медвежья лапа" традиционно готовится с картофелем. Поэтому эти отбивные являются полноценным блюдом для обеда или ужина.
Дополнить их может разве что салат. Попробуйте приготовить это вкусное блюдо – вы удивитесь.
Стоит попробовать Как приготовить вкусное блюдо, если в холодильнике мало продуктов: простой рецепт из картофеля
Рецепт отбивных "Медвежья лапа"
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов свинины;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 4 картофелины;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель почистьте, натрите и выжмите лишнюю жидкость.
- Добавьте сметану, муку, яйца, соль, перец и перемешайте.
- Свинину нарежьте на куски и отбейте. Посолите и поперчите.
- Каждый кусок заверните в картофельную массу.
- Жарьте на хорошо разогретом масле в течение 3 – 4 минут с каждой стороны под крышкой.
- Готовые отбивные выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.