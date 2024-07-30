Обязательно следует сначала замариновать: готовим идеальные отбивные: готовим идеальные отбивные

Отбивные перед жаркой следует натереть маринадом. Они будут на вкус как из самого дорогого ресторана.

Благодаря этому маринаду отбивные будут ароматными, мягкими и, главное, чрезвычайно вкусными. Они прекрасно сочетаются с молодым картофелем и капустой. Вы также можете подать их с салатом из огурцов или овощами, приготовленными на пару.

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Отбивные с особым маринадом

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

– 400 грамм свиной корейки;– 1 чайная ложка тмина;– половина чайной ложки гранулированного чеснока;– 2 – 3 зерна душистого перца;– половина чайной ложки перца;– 1 чайная ложка розмарина;– 2 лавровых листа;– соль по вкусу;– масло или сало для жарки;– 1 – 2 яйца;– панировочные сухари.

Приготовление:

Тмин и душистый перец необходимо растереть в ступке. Затем добавьте остальные ингредиенты маринада, опустив лавровый лист, и перемешайте. Мясо нарежьте на порционные куски и тщательно отбейте. Каждый кусок натрите приготовленным маринадом и положите между кусочками мяса лавровый лист. Переложите мясо на блюдо, накройте крышкой и поставьте в холодильник примерно на час. За 30 минут до жарки выньте мясо, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Запанируйте котлеты, обжарьте в разогретом жире до золотистой корочки и подавайте с молодым картофелем и любимыми добавками.

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