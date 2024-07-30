Обязательно следует сначала замариновать: готовим идеальные отбивные: готовим идеальные отбивные
30 июля 2024, 10:17Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Отбивные перед жаркой следует натереть маринадом. Они будут на вкус как из самого дорогого ресторана.
Благодаря этому маринаду отбивные будут ароматными, мягкими и, главное, чрезвычайно вкусными. Они прекрасно сочетаются с молодым картофелем и капустой. Вы также можете подать их с салатом из огурцов или овощами, приготовленными на пару.
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Отбивные с особым маринадом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 грамм свиной корейки;
– 1 чайная ложка тмина;
– половина чайной ложки гранулированного чеснока;
– 2 – 3 зерна душистого перца;
– половина чайной ложки перца;
– 1 чайная ложка розмарина;
– 2 лавровых листа;
– соль по вкусу;
– масло или сало для жарки;
– 1 – 2 яйца;
– панировочные сухари.
Приготовление:
- Тмин и душистый перец необходимо растереть в ступке.
- Затем добавьте остальные ингредиенты маринада, опустив лавровый лист, и перемешайте.
- Мясо нарежьте на порционные куски и тщательно отбейте.
- Каждый кусок натрите приготовленным маринадом и положите между кусочками мяса лавровый лист.
- Переложите мясо на блюдо, накройте крышкой и поставьте в холодильник примерно на час.
- За 30 минут до жарки выньте мясо, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
- Запанируйте котлеты, обжарьте в разогретом жире до золотистой корочки и подавайте с молодым картофелем и любимыми добавками.