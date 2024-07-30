Завдяки цьому маринаду відбивні будуть ароматними, м’якими та, головне, надзвичайно смачними. Вони чудово смакують з молодою картоплею та капустою. Ви також можете подати їх з салатом з огірків або овочами, приготованими на пару.
До теми 20 котлет з 300 грамів м'яса: ви закохаєтеся у цей рецепт
Відбивні з особливим маринадом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Кмин і запашний перець необхідно розтерти в ступці.
- Потім додайте решту інгредієнтів маринаду, опустивши лавровий лист, і перемішайте.
- М'ясо наріжте на порційні шматки та ретельно відбийте.
- Кожен шматок натріть приготованим маринадом і покладіть між шматочками м'яса лавровий лист.
- Перекладіть м'ясо на блюдо, накрийте кришкою і поставте в холодильник приблизно на годину.
- За 30 хвилин до смаження вийміть м’ясо, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
- Запаніруйте котлети, обсмажте в розігрітому жирі до золотистої скоринки та подавайте з молодою картоплею та улюбленими добавками.