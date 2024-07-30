Благодаря этому маринаду отбивные будут ароматными, мягкими и, главное, чрезвычайно вкусными. Они прекрасно сочетаются с молодым картофелем и капустой. Вы также можете подать их с салатом из огурцов или овощами, приготовленными на пару.
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Отбивные с особым маринадом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тмин и душистый перец необходимо растереть в ступке.
- Затем добавьте остальные ингредиенты маринада, опустив лавровый лист, и перемешайте.
- Мясо нарежьте на порционные куски и тщательно отбейте.
- Каждый кусок натрите приготовленным маринадом и положите между кусочками мяса лавровый лист.
- Переложите мясо на блюдо, накройте крышкой и поставьте в холодильник примерно на час.
- За 30 минут до жарки выньте мясо, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
- Запанируйте котлеты, обжарьте в разогретом жире до золотистой корочки и подавайте с молодым картофелем и любимыми добавками.