Благодаря этому маринаду отбивные будут ароматными, мягкими и, главное, чрезвычайно вкусными. Они прекрасно сочетаются с молодым картофелем и капустой. Вы также можете подать их с салатом из огурцов или овощами, приготовленными на пару.

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Отбивные с особым маринадом

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Тмин и душистый перец необходимо растереть в ступке.
  2. Затем добавьте остальные ингредиенты маринада, опустив лавровый лист, и перемешайте.
  3. Мясо нарежьте на порционные куски и тщательно отбейте.
  4. Каждый кусок натрите приготовленным маринадом и положите между кусочками мяса лавровый лист.
  5. Переложите мясо на блюдо, накройте крышкой и поставьте в холодильник примерно на час.
  6. За 30 минут до жарки выньте мясо, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
  7. Запанируйте котлеты, обжарьте в разогретом жире до золотистой корочки и подавайте с молодым картофелем и любимыми добавками.