Запеченные овощи на гриле прекрасно подойдут к мясу или рыбе. Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом приготовления овощей и ароматного маринада.

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Запеченные овощи на гриле

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 цуккини;

– 2 сладких перца;

– 400 граммов томатов черри;

– 40 граммов грибов (шампиньоны);

– 4 артишока;

– 2 кукурузы;

– 150 миллилитров оливкового масла;

– 2-3 зубчика чеснока;

– 2-3 веточки розмарина;

– 2-3 веточки тимьяна;

– 2-3 веточки шалфея;

– соль.

Маринад для грибов:

– 50 миллилитров ароматной масла;

– 2-3 столовые ложки соевого соуса;

– 2 зубчика чеснока.

Маринад для артишоков:

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 30 граммов сыра пармезан.

Для приготовления маринада для овощей, оливковое масло подогрейте, добавьте листья розмарина, тимьян, шалфей, чеснок, перемешайте. Все овощи тщательно помойте, вытрите полотенцем. Очистите чеснок, выжмите через пресс. Артишоки отправьте запекаться на уголь. Перец очистите от косточек, нарежьте ломтиками и кольцами. Цукини, кукурузу, баклажаны, нарежьте кольцами. Баклажаны сбрызните маслом, добавьте соль, выложите на решетку, отправьте запекаться с кукурузой. Веточку томатов запекайте целиком. Цукини, сладкий перец, окуните в маринад, выложите на решетку. Для приготовления маринада для грибов в миске соедините ароматное масло с оливковым маслом, добавьте соевый соус и чеснок, перемешайте. Окуните грибы в маринад, выложите в полиэтиленовый пакет. Грибы выложите на решетку, отправьте запекаться. Готовые артишоки очистите, выложите на тарелку, полейте маслом, натрите на крупной терке сыр, выложите сверху. Готовые овощи выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Запеченные овощи на гриле – рецепт от Тани Литвиновой в видео: