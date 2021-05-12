Запеченные овощи на гриле прекрасно подойдут к мясу или рыбе. Таня Литвинова поделилась с поклонниками рецептом приготовления овощей и ароматного маринада.
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Запеченные овощи на гриле
- Для приготовления маринада для овощей, оливковое масло подогрейте, добавьте листья розмарина, тимьян, шалфей, чеснок, перемешайте.
- Все овощи тщательно помойте, вытрите полотенцем.
- Очистите чеснок, выжмите через пресс.
- Артишоки отправьте запекаться на уголь.
- Перец очистите от косточек, нарежьте ломтиками и кольцами.
- Цукини, кукурузу, баклажаны, нарежьте кольцами.
- Баклажаны сбрызните маслом, добавьте соль, выложите на решетку, отправьте запекаться с кукурузой.
- Веточку томатов запекайте целиком.
- Цукини, сладкий перец, окуните в маринад, выложите на решетку.
- Для приготовления маринада для грибов в миске соедините ароматное масло с оливковым маслом, добавьте соевый соус и чеснок, перемешайте. Окуните грибы в маринад, выложите в полиэтиленовый пакет. Грибы выложите на решетку, отправьте запекаться.
- Готовые артишоки очистите, выложите на тарелку, полейте маслом, натрите на крупной терке сыр, выложите сверху.
- Готовые овощи выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Запеченные овощи на гриле – рецепт от Тани Литвиновой в видео: