Запечені овочі на грилі чудово підійдуть до м'яса або риби. Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування овочів та ароматного маринаду. 

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Запечені овочі на грилі

  1. Для приготування маринаду для овочів, оливкову олію підігрійте, додайте листя розмарину, чебрець, шавлію, часник, перемішайте.
  2. Усі овочі ретельно помийте, витріть рушником.
  3. Почистіть часник, пропустіть через прес.
  4. Артишоки відправте запікатись на вугілля. 
  5. Перець почистіть від кісточок, наріжте скибочками та кільцями.
  6. Цукіні, кукурудзу, баклажани, наріжте кільцями.
  7. Баклажани збризніть олією, додайте сіль, викладіть на решітку, відправте запікатись з кукурудзою.
  8. Гілочку томатів запікайте цілими.
  9. Цукіні, солодкий перець, занурте у маринад, викладіть на решітку.
  10. Для приготування маринаду для грибів у мисці з'єднайте ароматну олію з оливковою олією, додайте соєвий соус та часник, перемішайте. Занурте гриби у маринад, викладіть у поліетиленовий пакет. Гриби викладіть на решітку, відправте запікатись.
  11. Готові артишоки почистіть, викладіть на тарілку, полийте олією, натріть на грубій тертці сир, викладіть зверху.
  12. Готові овочі викладіть на тарілку. Смачного!

Запечені овочі на грилі – рецепт від Тані Литвинової у відео 

 