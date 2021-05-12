Запечені овочі на грилі чудово підійдуть до м'яса або риби. Таня Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування овочів та ароматного маринаду.
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Запечені овочі на грилі
- Для приготування маринаду для овочів, оливкову олію підігрійте, додайте листя розмарину, чебрець, шавлію, часник, перемішайте.
- Усі овочі ретельно помийте, витріть рушником.
- Почистіть часник, пропустіть через прес.
- Артишоки відправте запікатись на вугілля.
- Перець почистіть від кісточок, наріжте скибочками та кільцями.
- Цукіні, кукурудзу, баклажани, наріжте кільцями.
- Баклажани збризніть олією, додайте сіль, викладіть на решітку, відправте запікатись з кукурудзою.
- Гілочку томатів запікайте цілими.
- Цукіні, солодкий перець, занурте у маринад, викладіть на решітку.
- Для приготування маринаду для грибів у мисці з'єднайте ароматну олію з оливковою олією, додайте соєвий соус та часник, перемішайте. Занурте гриби у маринад, викладіть у поліетиленовий пакет. Гриби викладіть на решітку, відправте запікатись.
- Готові артишоки почистіть, викладіть на тарілку, полийте олією, натріть на грубій тертці сир, викладіть зверху.
- Готові овочі викладіть на тарілку. Смачного!
Запечені овочі на грилі – рецепт від Тані Литвинової у відео