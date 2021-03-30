Овочі стір-фрай з кіноа чудово підійдуть для ситного та корисного обіду чи вечері, а якщо ви полюбляєте снідати кашами – сміло можете готувати цю страву й на сніданок.

Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом страви з овочів та кіноа – стір-фрай. Шеф-кухар розповів, що цю страву можна готувати не тільки на сковорідці-вок, а й у звичайній.

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Суддя "Мастер Шеф" розповів, що вперше спробував цю страву в Нью-Йорку і вона служила чудовим гарніром до м'яса чи риби. Також, овочі стрі-фрай шеф-кухар ввів у меню свого ресторану.

Я змінюю овочі в залежності від наявності, тому сміливо міняйте на те, що є у вас, – відзначив Володимир Ярославський.

Рецепт овочів стрі-фрай з кіноа

Інгредієнти:

– 40 г кореня селери;

– 45 г гарбуза;

– 30 г пастернаку;

– 40 г салату айсберг;

– 15 г червоної цибулі;

– 40 г солодкого перцю;

– 40 г листя шпинату;

– 10 г свіжого імбиру.

Для соусу:

– 60 г соєвого соусу;

– 20 г смаженої кунжутної олії;

– 60 г світ Чилі;

– 30 г соку апельсина;

– 5 г пасти Каррі.