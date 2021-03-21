Как приготовить смузи с авокадо и шпинатом: простой рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного и полезного смузи, который вы легко можете приготовить на завтрак.
Источник:24 канал
Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания. К вашему вниманию витаминный смузи – идеальный завтрак, который быстро и легко готовится. Смузи очень питательный, поэтому рекомендуют употреблять один раз в день (и не каждый день).
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Рецепт смузи
Порции: 2. Если готовите одну порцию – половину ингредиентов.
Смузи с авокадо и шпинатом/ Фото Pexels
- Тщательно помойте шпинат.
- Авокадо очистите от кожуры, косточки, разрежьте пополам.
- Очистите банан, разрежьте пополам.
- Выложите в чашу блендера авокадо, банан, добавьте листья шпината, мед, лед, лимонный сок, измельчите до однородной консистенции.
- Вылейте в стаканы, украсьте листьями шпината. Приятного аппетита!
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