Мы подготовили для вас рецепт вкусного и полезного смузи, который вы легко можете приготовить на завтрак.

Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь здорового питания. К вашему вниманию витаминный смузи – идеальный завтрак, который быстро и легко готовится. Смузи очень питательный, поэтому рекомендуют употреблять один раз в день (и не каждый день).

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Рецепт смузи

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 150 миллилитров воды (или 6-8 кубиков льда);

– 1 банан;

– 1 чайная ложка меда (или 1-2 финика);

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 60 граммов шпината.

Порции: 2. Если готовите одну порцию – половину ингредиентов.

Смузи с авокадо и шпинатом/ Фото Pexels