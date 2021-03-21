Як приготувати смузі з авокадо і шпинату: простий рецепт
Ми підготували для вас рецепт смачного та корисного смузі, який ви легко можете приготувати на сніданок.
Джерело:24 канал
Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та дотримуєтесь здорового харчування. До вашої уваги вітамінний смузі – ідеальний сніданок, який швидко і легко готується. Смузі дуже поживний, тому рекомендують вживати один раз на день (і не щодня).
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Рецепт смузі
Порції: 2. Якщо готуєте одну порцію – половину інгредієнтів.
Смузі з авокадо і шпинату/ Фото Pexels
- Ретельно помийте шпинат.
- Авокадо помийте, почистіть від шкірки, кісточки, розріжте навпіл.
- Почистіть банан, розріжте навпіл.
- Викладіть у чашу блендера авокадо, банан, додайте листя шпинату, мед, лід, лимонний сік, подрібніть до однорідної консистенції.
- Вилийте у склянки, задекоруйте листям шпинату. Смачного!
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