Ми підготували для вас рецепт смачного та корисного смузі, який ви легко можете приготувати на сніданок.

Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та дотримуєтесь здорового харчування. До вашої уваги вітамінний смузі – ідеальний сніданок, який швидко і легко готується. Смузі дуже поживний, тому рекомендують вживати один раз на день (і не щодня).

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Рецепт смузі

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 150 мілілітрів води (або 6-8 кубиків льоду);

– 1 банан;

– 1 чайна ложка меду (або 1-2 фініки);

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 60 грамів шпинату.

Порції: 2. Якщо готуєте одну порцію – половину інгредієнтів.

Смузі з авокадо і шпинату/ Фото Pexels