Овощной салат на Пасху: простой рецепт
Мы подготовили для вас рецепт легкого овощного салата к праздничному столу, который можно приготовить за считанные минуты. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Овощной салат понравится всем, кто на диете или следит за питанием. Блюдо отлично подходит к мясу и рыбе. Для заправки можете использовать любимый соус.
Читайте также Медово-лимонный соус для любого салата по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского
Рецепт салата
- Для приготовления салата томаты черри помойте, разрежьте пополам.
- Сладкий перец, авокадо, помойте, почистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Огурец помойте, нарежьте кольцами.
- Листья салата, руколу тщательно помойте.
- В миску выложите листья мангольд, огурец, сладкий перец, авокадо, томаты, руколу, добавьте лимонный сок, соль, перец, масло, орехи, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Поделиться новостью