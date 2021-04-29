Мы подготовили для вас рецепт легкого овощного салата к праздничному столу, который можно приготовить за считанные минуты. Обязательно попробуйте.

Овощной салат понравится всем, кто на диете или следит за питанием. Блюдо отлично подходит к мясу и рыбе. Для заправки можете использовать любимый соус. Читайте также Медово-лимонный соус для любого салата по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского Рецепт салата Ингредиенты:

– 1 сладкий перец;

– 1 огурец;

– 1/2 авокадо;

– 50 граммов листьев мангольд;

– 6-8 томатов черри;

– оливковое масло;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 30 граммов грецких орехов;

– руккола;

– щепотка соли;

– перец. Для приготовления салата томаты черри помойте, разрежьте пополам. Сладкий перец, авокадо, помойте, почистите от косточек, нарежьте ломтиками. Огурец помойте, нарежьте кольцами. Листья салата, руколу тщательно помойте. В миску выложите листья мангольд, огурец, сладкий перец, авокадо, томаты, руколу, добавьте лимонный сок, соль, перец, масло, орехи, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!