Ми підготували для вас рецепт легкого овочевого салату до святкового столу, який ви можете приготувати за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте.

Овочевий салат сподобається всім, хто на дієті або пильно стежить за харчуванням. Страва чудово підходить до м'яса та риби. Для заправки можете використовувати улюблений соус. Читайте також Медово-лимонний соус для будь-якого салату за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського Рецепт салату Інгредієнти:

– 1 солодкий перець;

– 1 огірок;

– 1/2 авокадо;

– 50 грамів листя мангольд;

– 6-8 томатів чері;

– оливкова олія;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 30 грамів волоських горіхів;

– рукола;

– дрібка солі;

– перець. Для приготування салату томати чері помийте, розріжте навпіл. Солодкий перець, авокадо, помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Огірок помийте, наріжте кільцями. Листя салату, руколу ретельно помийте. У миску викладіть листя мангольд, огірок, солодкий перець, авокадо, томати, руколу, додайте лимонний сік, сіль, перець, олію, горіхи, перемішайте. Викладіть на тарілку. Смачного!