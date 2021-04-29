Овочевий салат на Великдень: простий рецепт
Ми підготували для вас рецепт легкого овочевого салату до святкового столу, який ви можете приготувати за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте.
Джерело:24 канал
Овочевий салат сподобається всім, хто на дієті або пильно стежить за харчуванням. Страва чудово підходить до м'яса та риби. Для заправки можете використовувати улюблений соус.
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Рецепт салату
- Для приготування салату томати чері помийте, розріжте навпіл.
- Солодкий перець, авокадо, помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Огірок помийте, наріжте кільцями.
- Листя салату, руколу ретельно помийте.
- У миску викладіть листя мангольд, огірок, солодкий перець, авокадо, томати, руколу, додайте лимонний сік, сіль, перець, олію, горіхи, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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