Очень вкусные легкие овощные салаты прекрасно подойдут к праздничному меню – салаты из свеклы, феты с черносливом и красной капусты с апельсином.

SmachnoNews подготовил для вас три рецепта вкусных овощных салатов из свеклы и красной капусты, которые понравятся всей семье и гостям.

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Салат из свеклы

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 20 г грецких орехов;

– 30 г чернослива;

– гранат;

– 50 г рукколы;

– соль, перец;

– 2 ст. л подсолнечного масла.

Тщательно помойте свеклу, очистите от кожуры. Отварите свеклу и оставьте до полного охлажения, натрите на крупной терке. Тщательно помойте чернослив, залейте кипятком на 10 минут, слейте воду через сито и мелко нарежьте. В миске тщательно смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, масло, перемешайте, выложите на талилку, перед подачей задекорируйте зернами граната и листьями рукколы.

Салат из свеклы

Салат из свеклы и феты

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 20 г грецких орехов;

– 150 г сыра феты;

– апельсин;

– 2 ст. л подсолнечного масла.

– соль, перец;

– листья салата.

Тщательно помойте свеклу, очистите от кожуры. Отдельно очистите апельсин от кожуры перегородок, нарежьте ломтиками. Отварите свеклу и оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками. Сыр фета нарежьте кубиками. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, масло, перемешайте. Выложите на талилку, перед подачей задекорируйте орешками и листьями салата.

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Салат из красной капусты

Салат из красной капусты

Ингредиенты:

– 150 г красной капусты;

– 30 г моркови;

– 1 ст. л подсолнечного масла;

– 20 г грецких орехов;

– тмин;

– 1 ч. л яблочного уксуса;

– апельсин;

– соль, перец.