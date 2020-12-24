Салаты из свеклы и красной капусты: праздничные рецепты
Очень вкусные легкие овощные салаты прекрасно подойдут к праздничному меню – салаты из свеклы, феты с черносливом и красной капусты с апельсином.
SmachnoNews подготовил для вас три рецепта вкусных овощных салатов из свеклы и красной капусты, которые понравятся всей семье и гостям.
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Салат из свеклы
- Тщательно помойте свеклу, очистите от кожуры. Отварите свеклу и оставьте до полного охлажения, натрите на крупной терке.
- Тщательно помойте чернослив, залейте кипятком на 10 минут, слейте воду через сито и мелко нарежьте.
- В миске тщательно смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, масло, перемешайте, выложите на талилку, перед подачей задекорируйте зернами граната и листьями рукколы.
Салат из свеклы
Салат из свеклы и феты
- Тщательно помойте свеклу, очистите от кожуры. Отдельно очистите апельсин от кожуры перегородок, нарежьте ломтиками.
- Отварите свеклу и оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками.
- Сыр фета нарежьте кубиками.
- В миске смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, масло, перемешайте.
- Выложите на талилку, перед подачей задекорируйте орешками и листьями салата.
Салат з буряка
Салат из красной капусты
Салат из красной капусты
- Тщательно помойте овощи. Нарежьте тонкой соломкой красную капусту, морковь.
- Подсушите орехи и измельчите ножом. Отдельно помойте апельсин, на крупной терке натрите цедру.
- Тушите на сковороде капусту 2 минуты, добавьте масло, уксус, морковь, перемешайте. Добавьте измельченные орехи, тмин, соль, перец и готовьте еще 3 минуты.
- Выложите в тарелку и задекорируйте цедрой апельсина. Приятного аппетита!
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