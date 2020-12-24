Надзвичайно смачні легкі овочеві салати чудово підійдуть до святкового меню – салати з буряка, фети з чорносливом та червоної капусти з апельсином.

SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачних овочевих салатів з буряка та червоної капусти, які сподобаються усій родині та гостям.

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Салат з буряка

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 20 г волоських горіхів;

– 30 г чорносливу;

– гранат;

– 50 г руколи;

– сіль, перець;

– 2 ст. л соняшникової олії.

Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки. Відваріть буряк та залиште до повного охолодження, натріть на грубій тертці. Ретельно помийте чорнослив, залийте окропом на 10 хвилин, злийте воду через сито та дрібно наріжте. У мисці ретельно змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте, викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте зерням гранату та листям руколи.

Салат з буряка

Салат з буряка та фети

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 20 г волоських горіхів;

– 150 г сиру фети;

– апельсин;

– 2 ст. л соняшникової олії.

– сіль, перець;

– листя салату.

Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки. Окремо почистіть апельсин від шкірки перегородок, наріжте скибочками. Відваріть буряк та залиште до повного охолодження, наріжте кубиками. Сир фету наріжте кубиками. У мисці змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте горішками та листям салату.

Салат з буряка

Салат з червоної капусти

Салат з червоної капусти

Інгредієнти:

– 150 г червоної капусти;

– 30 г моркви;

– 1 ст. л соняшникової олії;

– 20 г волоських горіхів;

– кмин;

–1 ч. л яблучного оцту;

– апельсин;

– сіль, перець.