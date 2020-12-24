Салати з буряка та червоної капусти: святкові рецепти
Надзвичайно смачні легкі овочеві салати чудово підійдуть до святкового меню – салати з буряка, фети з чорносливом та червоної капусти з апельсином.
SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачних овочевих салатів з буряка та червоної капусти, які сподобаються усій родині та гостям.
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Салат з буряка
- Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки. Відваріть буряк та залиште до повного охолодження, натріть на грубій тертці.
- Ретельно помийте чорнослив, залийте окропом на 10 хвилин, злийте воду через сито та дрібно наріжте.
- У мисці ретельно змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте, викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте зерням гранату та листям руколи.
Салат з буряка
Салат з буряка та фети
- Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки. Окремо почистіть апельсин від шкірки перегородок, наріжте скибочками.
- Відваріть буряк та залиште до повного охолодження, наріжте кубиками.
- Сир фету наріжте кубиками.
- У мисці змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, перед подачею задекоруйте горішками та листям салату.
Салат з буряка
Салат з червоної капусти
Салат з червоної капусти
- Ретельно помийте овочі. Наріжте тонкою соломкою червону капусту, моркву.
- Підсушіть горіхи та подрібніть ножем. Окремо помийте апельсин, на грубій тертці натріть цедру.
- Тушкуйте на пательні капусту 2 хвилини, додайте олію, оцет, моркву, перемішайте. Додайте подрібнені горіхи, кмин, сіль, перець та готуйте ще 3 хвилини.
- Викладіть у тарілку та задекоруйте цедрою апельсина. Смачного!
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