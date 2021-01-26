Паэлья с курицей: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предлагает приготовить испанскую паэлью с курицей и специями. Традиционное испанское блюдо стоит попробовать.
Источник: Инстаграм Евгения Клопотенко
Паэлья такая же популярная в Испании, как и борщ в Украине. Традиционно паэлью готовят из риса с добавлением морепродуктов, лимона, шафрана, но в разных регионах – свой рецепт. Евгений Клопотенко поделился с поклонниками своим рецептом и предлагает приготовить вкусное блюдо с курицей и ароматными специями.
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Паэлья
- Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте на кусочки.
- Почистите лук, чеснок, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте перец чили, специи. Дальше – выложите филе курицы, рис, добавьте бульон, куркуму, сок лимона, перемешайте, тушите 10-15 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Паэлья с курицей – рецепт от Евгения Клопотенко в видео:
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