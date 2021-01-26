Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предлагает приготовить испанскую паэлью с курицей и специями. Традиционное испанское блюдо стоит попробовать.

Источник: Инстаграм Евгения Клопотенко

Паэлья такая же популярная в Испании, как и борщ в Украине. Традиционно паэлью готовят из риса с добавлением морепродуктов, лимона, шафрана, но в разных регионах – свой рецепт. Евгений Клопотенко поделился с поклонниками своим рецептом и предлагает приготовить вкусное блюдо с курицей и ароматными специями.

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Паэлья

Ингредиенты:

– 200 граммов риса басмати;

– 1 куриное филе;

– 1 лук;

– 2-3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка куркумы;

– 400-500 миллилитров куриного бульона;

– 2-3 столовые ложки растительного масла;

– ½ лимона;

– 1 чайная ложка приправы к курице;

– ½ чайной ложки перца чили в хлопьях;

– соль и перец.

Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте на кусочки. Почистите лук, чеснок, измельчите ножом. Обжарьте на сковороде до золотой корочки, добавьте перец чили, специи. Дальше – выложите филе курицы, рис, добавьте бульон, куркуму, сок лимона, перемешайте, тушите 10-15 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Паэлья с курицей – рецепт от Евгения Клопотенко в видео: