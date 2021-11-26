Хумус – это разновидность кремообразной пасты, которая пользуется большой популярностью на протяжении нескольких лет. И хотя его обычно готовят из нута, он также вкусен из других растений. Попытайтесь приготовить этот рецепт и вы точно не пожалеете.

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Тыква – очень полезное сырье для приготовления пищи. Его можно варить, тушить, жарить, фаршировать и запекать. С ее добавлением готовят супы, мясные, рыбные блюда, мучные блюда, даже торты и десерты. Она отлично подходит как острой, так и сладкой.

Рецепт тыквенного хумуса

Время: 1 час

Порций: 2

Необычный рецепт / Фото papilot

Ингредиенты:

1 банка готового нута;

1 небольшая тыква;

100 грамм тахини;

3 столовых ложки оливкового масла;

3 столовые ложки выжатого лимонного сока;

2 столовые ложки тмина;

зубчик чеснока;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Почистите тыкву, удалите семена и разрежьте на кусочки. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут. Когда тыква будет готова, перемешайте ее. Затем добавьте в смесь нут, тахини, оливковое масло, чеснок, тмин и лимонный сок. Смешайте все. В конце приправить по вкусу солью и перцем. Переблендерите смесь до желаемой консистенции. Подавать пасту можно с сырыми овощами или крекерами. Вы также можете смазать его на бутерброды.