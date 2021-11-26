Хумус – це різновид кремоподібної пасти, яка користується великою популярністю впродовж кількох років. І хоча його зазвичай готують з нуту, він також смачний з інших рослин. Спробуйте приготувати цей рецепт і ви точно не пошкодуєте.

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Гарбуз – дуже корисна сировина для приготування їжі. Його можна варити, тушкувати, смажити, фарширувати та запікати. З його додаванням готують супи, м’ясні, рибні страви, борошняні страви навіть торти та десерти. Він чудово смакує як гострий, так і солодкий.

Рецепт гарбузового хумусу

Час: 1 година

Порцій: 2

Незвичний рецепт / Фото papilot

Інгредієнти:

1 банка готового нуту;

1 невеликий гарбуз;

100 грам тахіні;

3 столові ложки оливкової олії;

3 столові ложки вичавленого лимонного соку;

2 столові ложки кмину;

зубчик часнику;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин. Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його. Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити за смаком сіллю і перцем. Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції. Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.

Корисно знати

Гарбуз – неперевершений король осінніх столів. Його люблять за смак і зовнішній вигляд, але найбільшою перевагою є високий вміст поживних речовин і вітамінів. У 100 грамах сирого або вареного гарбуза можна знайти такі вітаміни як С, В6, А, Е і К, а також тіамін і рибофлавін. Також гарбуз є багатим джерелом кальцію, заліза та магнію, а його насіння – справжній скарб цинку, який має величезний вплив на стан шкіри та зміцнює імунітет.