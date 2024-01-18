Вы забудете о магазинных: рецепт культовых пампушек с чесноком от шефа
18 января 2024, 13:05Читати новину українською
Источник:o_gorodnik
Пампушки с чесноком прекрасно подходят ко всему. В частности, красный борщ станет с ними в 100 раз вкуснее.
Чтобы попробовать пампушки с чесноком, не обязательно идти в магазин. Попытайтесь приготовить их дома – вам понравится.
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Рецепт пампушек с чесноком
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 25 граммов сахара;
– 50 граммов сливочного масла;
– 350 граммов молока;
– 7 граммов дрожжей;
– 500 граммов муки;
– 10 граммов соли;
– 2 желтка;
– 2 зубчика чеснока;
– несколько веточек петрушки;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка воды.
Приготовление:
- В кастрюльке растворите масло, добавьте молоко и сахар, подогрейте максимум до 35 градусов и всыпьте дрожжи.
- Накройте пленкой и подождите 10 – 15 минут, пока не появится пена.
- Просеянную муку и соль смешайте в удобной миске и влейте молоко с дрожжами.
- Вымешивайте тесто 10 минут, смазав руки растительным маслом. Затем накройте пленкой тесто и дайте ему вырасти втрое. На это уйдет 50 – 60 минут в теплом месте.
- Сформируйте шарики. Из этих ингредиентов получится ориентировочно 12 пампушек.
- Пергамент смажьте растительным маслом и поместите на него пампушки. Накройте пленкой и оставьте на 40 – 60 минут.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте пампушки желтком и запекайте 15 – 18 минут. Для проверки на готовность, проткните булочки спичкой или зубочисткой – они должны остаться сухими.
- Натрите чеснок, добавьте порезанную петрушку, соль и перец и немного воды. Полейте этим пампушки и подавайте.