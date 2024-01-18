Щоб посмакувати пампухами з часником, не обов'язково йти у магазин. Спробуйте приготувати їх вдома – вам сподобається.

Буде смачно Цей рецепт вас вразить: королівська запечена скумбрія від переможця "МастерШеф"

Рецепт пампухів з часником

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. У каструльці розчиніть масло, додайте молоко та цукор, підігрійте максимум до 35 градусів і всипте дріжджі.
  2. Накрийте плівкою і зачекайте 10 – 15 хвилин, поки не з'явиться піна.
  3. Просіяне борошно та сіль змішайте в зручній мисці та влийте молоко з дріжджами.
  4. Вимішуйте тісто 10 хвилин, змастивши руки олією. Потім накрийте тісто плівкою та дайте йому вирости втричі. На це піде 50 – 60 хв в теплому місці.
  5. Сформуйте кульки. З цих інгредієнтів вийде орієнтовно 12 пампушок.
  6. Пергамент змастіть рослинною олією та помістіть на нього пампушки. Накрийте плівкою та залиште на 40 – 60 хвилин.
  7. Розігрійте духовку до 170 градусів. Змастіть пампушки жовтком і запікайте 15 – 18 хвилин. Для перевірки на готовність, проткніть пампушки сірником або зубочисткою – вони мають залишитися сухими.
  8. Натріть часник, додайте порізану петрушку, сіль та перець і трішки води. Полийте цим пампухи і подавайте.