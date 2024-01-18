Щоб посмакувати пампухами з часником, не обов'язково йти у магазин. Спробуйте приготувати їх вдома – вам сподобається.
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Рецепт пампухів з часником
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- У каструльці розчиніть масло, додайте молоко та цукор, підігрійте максимум до 35 градусів і всипте дріжджі.
- Накрийте плівкою і зачекайте 10 – 15 хвилин, поки не з'явиться піна.
- Просіяне борошно та сіль змішайте в зручній мисці та влийте молоко з дріжджами.
- Вимішуйте тісто 10 хвилин, змастивши руки олією. Потім накрийте тісто плівкою та дайте йому вирости втричі. На це піде 50 – 60 хв в теплому місці.
- Сформуйте кульки. З цих інгредієнтів вийде орієнтовно 12 пампушок.
- Пергамент змастіть рослинною олією та помістіть на нього пампушки. Накрийте плівкою та залиште на 40 – 60 хвилин.
- Розігрійте духовку до 170 градусів. Змастіть пампушки жовтком і запікайте 15 – 18 хвилин. Для перевірки на готовність, проткніть пампушки сірником або зубочисткою – вони мають залишитися сухими.
- Натріть часник, додайте порізану петрушку, сіль та перець і трішки води. Полийте цим пампухи і подавайте.